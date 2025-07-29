Что будет с покупкой реакторов для ХАЭС?

Украина продолжит переговоры с Болгарией относительно покупки двух ректоров по "российским технологиям", сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью нового министра энергетики Светланы Гринчук.

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По словам чиновницы, именно атомная генерация остается опорой энергетической устойчивости страны. Во время войны атомная генерация стабильно давала 50-60% в энергобалансе, что позволяет пережить зиму.

Министр сообщила, что в ближайшее время запланирована встреча с министром энергетики Болгарии, где будут обсуждаться дальнейшие двусторонние шаги в сфере достройки энергоблоков, однако это достаточно длительный процесс.

Если говорить о строительстве нового блока, это может длиться 5-7 лет. Установка – еще определенный период времени – 3-5 лет. То есть, построить атомный объект с нуля – это длительный период времени,

– говорит Гринчук.

Министр также отметила, что большинство блоков украинских АЭС – это советские блоки и технологии, поэтому Украина планирует приобрести похожие. Вместе с тем на рынке есть новые технологии, которые позволяют не только производить электроэнергию, а частично "балансировать энергосистему".

Что тормозит процесс достройки ХАЭС?

Для Украины станет катастрофой не достроить энергоблоки для ХАЭС. Альтернативой болгарским блокам может быть оборудование из других стран, но это потеря минимум 3 – 4 лет.

Вместе с тем министерство в кооперации с МАГАТЭ нашло определенные возможности, чтобы подтолкнуть Болгарию к реализации проекта

Бывший министр энергетики Галущенко также сообщил, что внутриполитические движения в Болгарии, которые затормозили продажу Украине корпусов реакторов, происходят в том числе под влиянием России.