Чи зможуть замінити реактори російського виробництва?
Україна напрацьовує варіанти добудови Хмельницької АЕС без придбання російського обладнання, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".
Міністерка енергетики Світлана Гринчук розповіла, що реактори для третього та четвертого енергоблоків планували купувати в Болгарії, проте плани змінились.
Ми розглядаємо різні варіанти. Не хотілось би зупинятися тільки на болгарських блоках. Якщо там не виходить – треба розглядати інші варіанти, і ми зараз їх напрацьовуємо,
– сказала очільниця міністерства.
За її словами, Україна має як технології для будівництва, так і власних спеціалістів. А ядерні реактори можна купити не лише в Болгарії.
Якою буде ХАЕС після добудови?
Після завершення будівництва енергоблоків Хмельницька атомна станція стане найбільшою в Україні, передає 24 Канал.
Потужність станції становитиме 6,4 гігавата. Розбудова ХАЕС також створить можливість забезпечити українське населення електроенергією за доступними цінами.
Планують, що станція стане найбільшою електростанцією також і в Європі замість Запорізької АЕС, яка перебуває в російській окупації.
Що відомо про добудову Хмельницької АЕС?
- У липні 2025 року повідомляли, що Україна планує продовжити переговори з Болгарією щодо купівлі двох реакторів для Хмельницької АЕС, використовуючи російські технології. Добудова Хмельницької АЕС може тривати до 12 років.
- Напередодні Україна не отримала офіційної відмови Болгарії від продажу обладнання для блоків Хмельницької АЕС, проект продовжується. Затримка була викликана внутрішньополітичними процесами в Болгарії, на які вплинула Росія, але Україна шукає альтернативи та рішення з МАГАТЕ.