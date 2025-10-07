Украина планировала приобрести оборудование для АЭС в Болгарии, однако оно российского производства. Сейчас рассматривают возможность купить другие реакторы.

Смогут ли заменить реакторы российского производства?

Украина нарабатывает варианты достройки Хмельницкой АЭС без приобретения российского оборудования, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Министр энергетики Светлана Гринчук рассказала, что реакторы для третьего и четвертого энергоблоков планировали покупать в Болгарии, однако планы изменились.

Мы рассматриваем различные варианты. Не хотелось бы останавливаться только на болгарских блоках. Если там не получается – надо рассматривать другие варианты, и мы сейчас их нарабатываем,

– сказала руководительница министерства.

По ее словам, Украина имеет как технологии для строительства, так и собственных специалистов. А ядерные реакторы можно купить не только в Болгарии.

Какой будет ХАЭС после достройки?

После завершения строительства энергоблоков Хмельницкая атомная станция станет крупнейшей в Украине, передает 24 Канал.

Мощность станции составит 6,4 гигаватта. Развитие ХАЭС также создаст возможность обеспечить украинское население электроэнергией по доступным ценам.

Планируют, что станция станет крупнейшей электростанцией также и в Европе вместо Запорожской АЭС, которая находится в российской оккупации.

Что известно о достройке Хмельницкой АЭС?