Бухгалтери України в небезпеці: хакери масово розсилають листи із "сюрпризом"

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні ситуації України зафіксувала нову хвилю фішингових атак, що націлені на бухгалтерів українських компаній. Як вберегтися від хакерів, читайте далі.

Як зловмисники отримують доступ до даних

Хакери розсилають електронні листи, що виглядають як повідомлення від Державної податкової служби України, передає 24 Канал з посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.

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У таких листах міститься PDF-документ із посиланням на файловий сервіс, де розміщено архів. Відкриття файлів архіву встановлює на комп’ютері шкідливу програму, що надає хакерам віддалений доступ до пристрою.

Нагадаємо, що описана активність є фінансово мотивованою та здійснюється угрупуванням UAC-0050. В особливій зоні ризику перебувають бухгалтери підприємств, на комп'ютерах яких здійснюється робота з системами дистанційного банківського обслуговування,

– повідомили в службі.

У деяких випадках від початкового зараження до викрадення коштів підприємства може минути менше ніж година.