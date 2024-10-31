Як зловмисники отримують доступ до даних

Хакери розсилають електронні листи, що виглядають як повідомлення від Державної податкової служби України, передає 24 Канал з посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.

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У таких листах міститься PDF-документ із посиланням на файловий сервіс, де розміщено архів. Відкриття файлів архіву встановлює на комп’ютері шкідливу програму, що надає хакерам віддалений доступ до пристрою.

Нагадаємо, що описана активність є фінансово мотивованою та здійснюється угрупуванням UAC-0050. В особливій зоні ризику перебувають бухгалтери підприємств, на комп'ютерах яких здійснюється робота з системами дистанційного банківського обслуговування,

– повідомили в службі.

У деяких випадках від початкового зараження до викрадення коштів підприємства може минути менше ніж година.