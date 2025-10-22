"Прогресу немає": у Westinghouse розкрили, коли збудують 5 і 6 реактори ХАЕС
- Будівництво нових реакторів на Хмельницькій АЕС за технологією Westinghouse розпочнеться після завершення війни в Україні.
- Westinghouse активно співпрацює з "Енергоатомом" для підготовки до проєкту та забезпечення фінансування, тренування персоналу і постачання обладнання.
Будівництво енергоблоків №5 та 6 на Хмельницькій АЕС за технологією американської Westinghouse наразі не відбувається. Однак компанія активно планує впровадження проєкту.
Коли розпочнуть будівництво реакторів?
Розпочати зведення блоків з американськими реакторами AP-1000 планують одразу після звершення війни Росії проти України. Про це розповів президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Ден Ліпман, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Прогресу в будівництві, на жаль, наразі немає, тому що триває війна, і компанія не має можливості послати своїх співробітників в Україну. Але щойно війна завершиться, ми почнемо це робити,
– запевнив Ліпман.
Втім, зведення енергоблоків потребує ретельної підготовки. За словами Ліпмана, зараз Westinghouse активно співпрацює з "Енергоатомом" для визначення необхідних кроків, щоб після війни активно розвивати проєкт будівництва.
Робота компаній відбувається за трьома напрямками:
- Westinghouse збирається передати "Енергоатому" симулятор для тренування операторів, які працюватимуть з реактором АР-1000.
- Компанія працює з Американським експортно-імпортним банком щодо фінансування 5 та 6 блоків ХАЕС, що необхідно для початку інженерного етапу проєкту.
- "Енергоатом" покроково сплачує за купівлю обладнання для реактора АР-1000 відповідно до укладеної раніше угоди.
Таким чином, на момент завершення війни буде готова інженерна частина, будуть натреновані люди і буде готове до відправки обладнання,
– додав Ліпман.
Також він наголосив, що цей проєкт активно підтримує американський уряд, зокрема, експорт обладнання Westinghouse AP-1000 в Україну після війни.
Що відомо про добудову Хмельницької АЕС?
Україна також планувала добудувати 3 та 4 енергоблоки Хмельницької АЕС, придбавши обладнання у Болгарії, проте остання заявила про відмову продавати реактори Києву.
Після цього в Міненерго змінили плани щодо закупівлі необхідного обладнання, пише "Укрінформ".
Не хотілося б зупинятися тільки на болгарських блоках. Якщо там не виходить – треба розглядати інші варіанти, і ми зараз їх напрацьовуємо,
– розповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук.
За словами очільниці Міненерго, в Україні є технології для будівництва 3 та 4 енергоблоків ХАЕС та власні спеціалісти, а реактори продаються не лише у Болгарії.
Якою буде Хмельницька АЕС після добудови?
Президент Володимир Зеленський заявив, що після завершення будівництва нових енергоблоків Хмельницька атомна станція стане найбільшою в Україні та Європі.
Потужність ХАЕС сягне 6,4 гігавата, що дозволить значно покращити енергопостачання України та забезпечити споживачів електроенергією за доступними тарифами.
Очікується, що після добудови станція перевершить Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією.