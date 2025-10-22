Укр Рус
22 жовтня, 15:24
"Прогресу немає": у Westinghouse розкрили, коли збудують 5 і 6 реактори ХАЕС

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Будівництво нових реакторів на Хмельницькій АЕС за технологією Westinghouse розпочнеться після завершення війни в Україні.
  • Westinghouse активно співпрацює з "Енергоатомом" для підготовки до проєкту та забезпечення фінансування, тренування персоналу і постачання обладнання.

Будівництво енергоблоків №5 та 6 на Хмельницькій АЕС за технологією американської Westinghouse наразі не відбувається. Однак компанія активно планує впровадження проєкту.

Коли розпочнуть будівництво реакторів? 

Розпочати зведення блоків з американськими реакторами AP-1000 планують одразу після звершення війни Росії проти України. Про це розповів президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Ден Ліпман, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Прогресу в будівництві, на жаль, наразі немає, тому що триває війна, і компанія не має можливості послати своїх співробітників в Україну. Але щойно війна завершиться, ми почнемо це робити, 
– запевнив Ліпман. 

Втім, зведення енергоблоків потребує ретельної підготовки. За словами Ліпмана, зараз Westinghouse активно співпрацює з "Енергоатомом" для визначення необхідних кроків, щоб після війни активно розвивати проєкт будівництва. 

Робота компаній відбувається за трьома напрямками: 

  • Westinghouse збирається передати "Енергоатому" симулятор для тренування операторів, які працюватимуть з реактором АР-1000.
  • Компанія працює з Американським експортно-імпортним банком щодо фінансування 5 та 6 блоків ХАЕС, що необхідно для початку інженерного етапу проєкту.
  • "Енергоатом" покроково сплачує за купівлю обладнання для реактора АР-1000 відповідно до укладеної раніше угоди. 

Таким чином, на момент завершення війни буде готова інженерна частина, будуть натреновані люди і буде готове до відправки обладнання, 
– додав Ліпман. 

Також він наголосив, що цей проєкт активно підтримує американський уряд, зокрема, експорт обладнання Westinghouse AP-1000 в Україну після війни. 

Що відомо про добудову Хмельницької АЕС?

Україна також планувала добудувати 3 та 4 енергоблоки Хмельницької АЕС, придбавши обладнання у Болгарії, проте остання заявила про відмову продавати реактори Києву. 

Після цього в Міненерго змінили плани щодо закупівлі необхідного обладнання, пише "Укрінформ".

Не хотілося б зупинятися тільки на болгарських блоках. Якщо там не виходить – треба розглядати інші варіанти, і ми зараз їх напрацьовуємо, 
– розповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За словами очільниці Міненерго, в Україні є технології для будівництва 3 та 4 енергоблоків ХАЕС та власні спеціалісти, а реактори продаються не лише у Болгарії. 

Якою буде Хмельницька АЕС після добудови?

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що після завершення будівництва нових енергоблоків Хмельницька атомна станція стане найбільшою в Україні та Європі. 

  • Потужність ХАЕС сягне 6,4 гігавата, що дозволить значно покращити енергопостачання України та забезпечити споживачів електроенергією за доступними тарифами.

  • Очікується, що після добудови станція перевершить Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією.