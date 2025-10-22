Коли розпочнуть будівництво реакторів?

Розпочати зведення блоків з американськими реакторами AP-1000 планують одразу після звершення війни Росії проти України. Про це розповів президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Ден Ліпман, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також Вже почали: що задумали росіяни щодо ЗАЕС

Прогресу в будівництві, на жаль, наразі немає, тому що триває війна, і компанія не має можливості послати своїх співробітників в Україну. Але щойно війна завершиться, ми почнемо це робити,

– запевнив Ліпман.

Втім, зведення енергоблоків потребує ретельної підготовки. За словами Ліпмана, зараз Westinghouse активно співпрацює з "Енергоатомом" для визначення необхідних кроків, щоб після війни активно розвивати проєкт будівництва.

Робота компаній відбувається за трьома напрямками:

Westinghouse збирається передати "Енергоатому" симулятор для тренування операторів, які працюватимуть з реактором АР-1000.

Компанія працює з Американським експортно-імпортним банком щодо фінансування 5 та 6 блоків ХАЕС, що необхідно для початку інженерного етапу проєкту.

"Енергоатом" покроково сплачує за купівлю обладнання для реактора АР-1000 відповідно до укладеної раніше угоди.

Таким чином, на момент завершення війни буде готова інженерна частина, будуть натреновані люди і буде готове до відправки обладнання,

– додав Ліпман.

Також він наголосив, що цей проєкт активно підтримує американський уряд, зокрема, експорт обладнання Westinghouse AP-1000 в Україну після війни.

Що відомо про добудову Хмельницької АЕС?

Україна також планувала добудувати 3 та 4 енергоблоки Хмельницької АЕС, придбавши обладнання у Болгарії, проте остання заявила про відмову продавати реактори Києву.

Після цього в Міненерго змінили плани щодо закупівлі необхідного обладнання, пише "Укрінформ".

Не хотілося б зупинятися тільки на болгарських блоках. Якщо там не виходить – треба розглядати інші варіанти, і ми зараз їх напрацьовуємо,

– розповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За словами очільниці Міненерго, в Україні є технології для будівництва 3 та 4 енергоблоків ХАЕС та власні спеціалісти, а реактори продаються не лише у Болгарії.

Якою буде Хмельницька АЕС після добудови?