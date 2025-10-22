Когда начнут строительство реакторов?

Начать возведение блоков с американскими реакторами AP-1000 планируют сразу после свершения войны России против Украины. Об этом рассказал президент бизнес-подразделения "Энергетические системы" Westinghouse Дэн Липман, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Прогресса в строительстве, к сожалению, пока нет, потому что идет война, и компания не имеет возможности послать своих сотрудников в Украину. Но как только война завершится, мы начнем это делать,

– заверил Липман.

Впрочем, возведение энергоблоков требует тщательной подготовки. По словам Липмана, сейчас Westinghouse активно сотрудничает с "Энергоатомом" для определения необходимых шагов, чтобы после войны активно развивать проект строительства.

Работа компаний происходит по трем направлениям:

Westinghouse собирается передать "Энергоатому" симулятор для тренировки операторов, которые будут работать с реактором АР-1000.

Компания работает с Американским экспортно-импортным банком по финансированию 5 и 6 блоков ХАЭС, что необходимо для начала инженерного этапа проекта.

"Энергоатом" пошагово оплачивает покупку оборудования для реактора АР-1000 в соответствии с заключенным ранее соглашением.

Таким образом, на момент завершения войны будет готова инженерная часть, будут натренированы люди и будет готово к отправке оборудование,

– добавил Липман.

Также он отметил, что этот проект активно поддерживает американское правительство, в частности, экспорт оборудования Westinghouse AP-1000 в Украину после войны.

Что известно о достройке Хмельницкой АЭС?

Украина также планировала достроить 3 и 4 энергоблоки Хмельницкой АЭС, приобретя оборудование у Болгарии, однако последняя заявила об отказе продавать реакторы Киеву.

После этого в Минэнерго изменили планы по закупке необходимого оборудования, пишет "Укринформ".

Не хотелось бы останавливаться только на болгарских блоках. Если там не получается – надо рассматривать другие варианты, и мы сейчас их нарабатываем,

– рассказала министр энергетики Светлана Гринчук.

По словам руководительницы Минэнерго, в Украине есть технологии для строительства 3 и 4 энергоблоков ХАЭС и собственные специалисты, а реакторы продаются не только в Болгарии.

