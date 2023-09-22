Хто з домогосподарства може оформити субсидію
22 вересня 2023, 11:20Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Особи, які не можуть самостійно сплачувати за свої комунальні послуги, можуть претендувати на субсидію від держави. Таку допомогу можуть оформити лише певні жителі домогосподарства.
Хто може оформити субсидію
Субсидію можуть оформити такі особи:
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- одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, а у разі коли розділені особові рахунки, то кожен, на кого відкрито рахунок;
- людина, яка не зареєстрована в житловому приміщенні / будинку, але фактично проживає у ньому на підставі договору оренди житла (або за рішенням суду);
- індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію, у разі, коли йому нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
- внутрішньо переміщена особа (ВПО), яка не зареєстрована в житловому приміщенні, але фактично проживає в ньому без укладеного договору оренди житла (підтверджується довідкою ВПО).
Як вираховується субсидія
Розмір виплати призначається для кожної сім'ї індивідуально, тому його вираховують за спеціальним алгоритмом:
- обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;
- середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;
- дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія;
- отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20 %, і в такий спосіб визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу;
- після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.