Хто має право на субсидію

З 1 жовтня відбудеться перерахунок субсидій, які будуть надаватися у опалювальний період. Проте право на отримання субсидій матиме лише незначна кількість громадян.

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Хто може подати заяву

Особа, що отримала статус ВПО. При цьому договір оренди надавати необов'язково.

Орендарі житла.

Громадянин зареєстрований за цією адресою.

Забудовники, які не передали будинку в експлуатацію.

Документи необхідні для оформлення субсидії:

спеціальна заява;

декларація про доходи родини, яка проживає за вказаною адресою;

договір оренди або свідоцтво про право власності.

Оформлення заяви можливе у ПФУ офлайн або онлайн через веб-портал.

Зверніть увагу! Під час перевірки, якщо комісія виявить у вас прихований дохід, ви отримаєте автоматичну відмову.

Під час перевірки, ПФУ використовує реєстри, що належать до таких організацій:

Міграційна служба України.

Міністерство юстиції.

Державна податкова служба.

Також до уваги беруться дані самого ПФУ відносно осіб, які проходять перевірку. Йдеться не про зареєстрованих за вказаною адресою, а лише тих громадян, які фактично там проживають.

Зауважте! Не всі соціальні виплати вносяться у декларацію про доходи. Деяка грошова допомога при нарахуванні субсидій не враховується.