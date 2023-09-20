Хто має право на субсидію
З 1 жовтня відбудеться перерахунок субсидій, які будуть надаватися у опалювальний період. Проте право на отримання субсидій матиме лише незначна кількість громадян.
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Хто може подати заяву
- Особа, що отримала статус ВПО. При цьому договір оренди надавати необов'язково.
- Орендарі житла.
- Громадянин зареєстрований за цією адресою.
- Забудовники, які не передали будинку в експлуатацію.
Документи необхідні для оформлення субсидії:
- спеціальна заява;
- декларація про доходи родини, яка проживає за вказаною адресою;
- договір оренди або свідоцтво про право власності.
Оформлення заяви можливе у ПФУ офлайн або онлайн через веб-портал.
Під час перевірки, ПФУ використовує реєстри, що належать до таких організацій:
- Міграційна служба України.
- Міністерство юстиції.
- Державна податкова служба.
Також до уваги беруться дані самого ПФУ відносно осіб, які проходять перевірку. Йдеться не про зареєстрованих за вказаною адресою, а лише тих громадян, які фактично там проживають.