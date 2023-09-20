Кто имеет право на субсидию

С 1 октября состоится перерасчет субсидий, которые будут предоставляться в отопительный период. Однако право на получение субсидий будет иметь лишь незначительное количество граждан.

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Кто может подать заявление

Лицо, получившее статус ВПЛ. При этом договор аренды предоставлять не обязательно.

Арендаторы жилья.

Гражданин зарегистрирован по этому адресу.

Застройщики, не передавшие дома в эксплуатацию.

Документы необходимые для оформления субсидии:

специальное заявление;

право на доходы семьи, проживающей по указанному адресу;

договор аренды или свидетельство о праве собственности.

Оформление заявления возможно в ПФУ офлайн или онлайн через веб-портал.

Обратите внимание! При проверке, если комиссия обнаружит у вас скрытый доход, вы получите автоматический отказ.

Во время проверки ПФУ использует реестры, относящиеся к следующим организациям:

Миграционная служба Украины.

Министерство юстиции.

Государственная налоговая служба.

Также учитываются данные самого ПФУ в отношении лиц, проходящих проверку. Речь идет не о зарегистрированных по указанному адресу, а только о тех гражданах, которые фактически там проживают.

Заметьте! Не все социальные выплаты вносятся в право на доходы. Некоторая денежная помощь при начислении субсидий не учитывается.