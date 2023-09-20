Кто имеет право на субсидию
С 1 октября состоится перерасчет субсидий, которые будут предоставляться в отопительный период. Однако право на получение субсидий будет иметь лишь незначительное количество граждан.
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Кто может подать заявление
- Лицо, получившее статус ВПЛ. При этом договор аренды предоставлять не обязательно.
- Арендаторы жилья.
- Гражданин зарегистрирован по этому адресу.
- Застройщики, не передавшие дома в эксплуатацию.
Документы необходимые для оформления субсидии:
- специальное заявление;
- право на доходы семьи, проживающей по указанному адресу;
- договор аренды или свидетельство о праве собственности.
Оформление заявления возможно в ПФУ офлайн или онлайн через веб-портал.
Во время проверки ПФУ использует реестры, относящиеся к следующим организациям:
- Миграционная служба Украины.
- Министерство юстиции.
- Государственная налоговая служба.
Также учитываются данные самого ПФУ в отношении лиц, проходящих проверку. Речь идет не о зарегистрированных по указанному адресу, а только о тех гражданах, которые фактически там проживают.