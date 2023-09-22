Кто может оформить субсидию

Субсидию могут оформить следующие лица:

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один из зарегистрированных в жилом помещении лиц, а в случае если разделены лицевые счета, то каждый, на кого открыт счет;

человек, не зарегистрированный в жилом помещении/доме, но фактически проживающий в нем на основании договора аренды жилья (или по решению суда);

индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, в случае, когда ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;

внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое не зарегистрировано в жилом помещении, но фактически проживает в нем без заключенного договора аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ).

Обратите внимание! Перечень лиц, которые могут получить помощь, определяется Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Как вычисляется субсидия

Размер выплаты назначается для каждой семьи индивидуально, поэтому его рассчитывают по специальному алгоритму: