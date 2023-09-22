Кто может оформить субсидию
Субсидию могут оформить следующие лица:
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- один из зарегистрированных в жилом помещении лиц, а в случае если разделены лицевые счета, то каждый, на кого открыт счет;
- человек, не зарегистрированный в жилом помещении/доме, но фактически проживающий в нем на основании договора аренды жилья (или по решению суда);
- индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, в случае, когда ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;
- внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое не зарегистрировано в жилом помещении, но фактически проживает в нем без заключенного договора аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ).
Как вычисляется субсидия
Размер выплаты назначается для каждой семьи индивидуально, поэтому его рассчитывают по специальному алгоритму:
- исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
- среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;
- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия;
- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода;
- После этого рассчитывается размер неотклонимой части платежа: неотклонимый процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.