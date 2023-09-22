Хто може оформити субсидію
Субсидію можуть оформити такі особи:
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- одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, а у разі коли розділені особові рахунки, то кожен, на кого відкрито рахунок;
- людина, яка не зареєстрована в житловому приміщенні / будинку, але фактично проживає у ньому на підставі договору оренди житла (або за рішенням суду);
- індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію, у разі, коли йому нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
- внутрішньо переміщена особа (ВПО), яка не зареєстрована в житловому приміщенні, але фактично проживає в ньому без укладеного договору оренди житла (підтверджується довідкою ВПО).
Як вираховується субсидія
Розмір виплати призначається для кожної сім'ї індивідуально, тому його вираховують за спеціальним алгоритмом:
- обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;
- середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;
- дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія;
- отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20 %, і в такий спосіб визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу;
- після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.