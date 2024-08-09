До кого з пенсіонерів спеціалісти ПФУ можуть прийти додому

ПФУ проводить обслуговування громадян у своїх відділеннях. Також Пенсійний фонд може завітати до частини пенсіонерів додому.

Кому доступна така опція

Пенсіонери можуть звертатись у ПФУ не тільки офлайн, а і онлайн. Зробити це можливо у порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

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До маломобільних осіб спеціаліст ПФУ може завітати додому у зручний час. Аби це відбулося, потрібно звернутись у Пенсійний фонд.

Виїзні прийоми відбуваються за зверненнями до органу Фонду таких осіб, їхніх представників або родичів, а також представників органів влади, закладів охорони здоров’я, соціального захисту тощо, де проживають / перебувають маломобільні громадяни,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Маломобільними вважаються такі громадяни:

особи літнього віку;

ті, хто потребує догляду з боку сторонніх осіб;

громадяни з інвалідністю.

Дата та час такої зустрічі визначається в індивідуальному порядку. Спеціаліст Пенсійного фонду також зобов'язаний надати громадянину перелік документів, які потрібно для оформлення послуги.