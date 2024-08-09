Як Україні вдалось залучити чималі кошти

Значний обсяг фінансової допомоги є підтвердженням довіри до України як надійного партнера. У Міністерстві фінансів наголосили, що прозорість і підзвітність є ключовими перевагами України у співпраці з донорами. Крім того, Мінфін активно співпрацював з Європейським Союзом у питаннях контролю за фінансуванням, запровадивши обмін необхідною інформацією.

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Мінфін залучив понад 93 мільярди доларів бюджетної підтримки від міжнародних партнерів з лютого 2022 року. Надані кошти допомагають фінансувати першочергові потреби у соціальній та гуманітарній сфері,

– ідеться в повідомленні.

Міністерство фінансів у співпраці зі Світовим банком забезпечує прозорість процесу залучення та використання коштів від міжнародних партнерів. За допомогою механізмів Світового банку Україна вже отримала близько 40 мільярдів доларів, які спрямовуються на цілі, узгоджені з українським урядом.

Зауважте! Проєкт PEACE in Ukraine є найбільшим за обсягом фінансування проєктом Світового банку, який забезпечив надходження близько 30 мільярдів доларів до державного бюджету України. Понад 80% цієї суми становить бюджетна підтримка від США.