Как Украине удалось привлечь немалые средства

Значительный объем финансовой помощи является подтверждением доверия к Украине как надежному партнеру. В Министерстве финансов отметили, что прозрачность и подотчетность являются ключевыми преимуществами Украины в сотрудничестве с донорами. Кроме того, Минфин активно сотрудничал с Европейским Союзом в вопросах контроля за финансированием, введя обмен необходимой информацией.

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Минфин привлек более 93 миллиардов долларов бюджетной поддержки от международных партнеров с февраля 2022 года. Предоставленные средства помогают финансировать первоочередные потребности в социальной и гуманитарной сфере,

– говорится в сообщении.

Министерство финансов в сотрудничестве со Всемирным банком обеспечивает прозрачность процесса привлечения и использования средств от международных партнеров. С помощью механизмов Всемирного банка Украина уже получила около 40 миллиардов долларов, которые направляются на цели, согласованные с украинским правительством.

Обратите внимание! Проект PEACE in Ukraine является крупнейшим по объему финансирования проектом Всемирного банка, который обеспечил поступление около 30 миллиардов долларов в государственный бюджет Украины. Более 80% этой суммы составляет бюджетная поддержка от США.