Кому доступна такая опция
Пенсионеры могут обращаться в ПФУ не только оффлайн, а и онлайн. Сделать это возможно в портале электронных услуг Пенсионного фонда.
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К маломобильным лицам специалист ПФУ может прийти домой в удобное время. Чтобы это произошло, нужно обратиться в Пенсионный фонд.
Выездные приемы проходят по обращениям в орган Фонда таких лиц, их представителей или родственников, а также представителей органов власти, учреждений здравоохранения, социальной защиты и так далее, где проживают / находятся маломобильные граждане,
– говорится в сообщении ПФУ.
Маломобильными считаются такие граждане:
- лица пожилого возраста;
- те, кто нуждается в уходе со стороны посторонних лиц;
- граждане с инвалидностью.