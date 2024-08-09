Кому доступна така опція
Пенсіонери можуть звертатись у ПФУ не тільки офлайн, а і онлайн. Зробити це можливо у порталі електронних послуг Пенсійного фонду.
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До маломобільних осіб спеціаліст ПФУ може завітати додому у зручний час. Аби це відбулося, потрібно звернутись у Пенсійний фонд.
Виїзні прийоми відбуваються за зверненнями до органу Фонду таких осіб, їхніх представників або родичів, а також представників органів влади, закладів охорони здоров’я, соціального захисту тощо, де проживають / перебувають маломобільні громадяни,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Маломобільними вважаються такі громадяни:
- особи літнього віку;
- ті, хто потребує догляду з боку сторонніх осіб;
- громадяни з інвалідністю.