Безкоштовний проїзд у громадському транспорті: хто має на нього право

Значна частина українців має право на безоплатний проїзд у громадському транспорті. Але на практиці вони часто стикаються з проблемами під час користування цією пільгою, що викликає заслужене невдоволення.

Право на безкоштовний проїзд

Відповідно до Закону "Про автомобільний транспорт", перевізники мають обов'язок забезпечити пільгове перевезення пасажирів на міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах.

Читайте також Пільги за віком: хто з пенсіонерів зможе їх отримати

Законодавство забороняє перевізникам безпідставно відмовляти у пільговому перевезенні, передбачаючи за такі дії відповідальність. Також закон визначає механізм компенсації витрат перевізникам за надання пільгових перевезень.

Право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті мають наступні категорії громадян:

Учасники бойових дій та особи, які їм прирівняні;

Інваліди війни та особи, прирівняні до інвалідів війни;

Строковики та військовослужбовці, які отримали інвалідність у зоні бойових дій;

Батьки, що знаходяться на утриманні у військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти;

Ветерани військової служби, працівники органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, спецзв’язку та захисту інформації, СБУ, а також колишні працівники прокуратури;

Працівники поліції та СБУ під час служби;

Реабілітовані особи, які отримали інвалідність через репресії;

Інваліди I та II груп, діти-інваліди та особи, які їх супроводжують (один супроводжуючий на особу);

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи I категорії, ліквідатори ЧАЕС II категорії;

Діти, що мають інвалідність, пов'язану з ЧАЕС;

Діти з багатодітних сімей;

Діти віком до 6 років (без забезпечення окремого місця в транспорті).

Як оскаржити відмову у проїзді

Якщо вам відмовили у безкоштовному проїзді, треба:

Записати назву перевізника та його контактну інформацію, яка зазвичай розташована біля водія. Відзначити прізвище, ім'я та по батькові водія. Записати номер транспортного засобу, час та назву маршруту вашої поїздки, а також зберегти квиток як доказ. У разі необхідності судового розгляду, зібрати інформацію про свідків події.

Щоб захистити свої права, ви можете звернутися:

У поліцію за номером 102 у разі відмови у пільговому проїзді;

До місцевого управління Державної служби України з безпеки на транспорті;

В транспортний відділ міської ради;

До Державної служби України з безпеки на транспорті.

Якщо водій вимагає оплату за проїзд, ігноруючи право на пільги, викличте поліцію.