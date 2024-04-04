Право на безкоштовний проїзд

Відповідно до Закону "Про автомобільний транспорт", перевізники мають обов'язок забезпечити пільгове перевезення пасажирів на міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах.

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Законодавство забороняє перевізникам безпідставно відмовляти у пільговому перевезенні, передбачаючи за такі дії відповідальність. Також закон визначає механізм компенсації витрат перевізникам за надання пільгових перевезень.

Право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті мають наступні категорії громадян:

Учасники бойових дій та особи, які їм прирівняні;

Інваліди війни та особи, прирівняні до інвалідів війни;

Строковики та військовослужбовці, які отримали інвалідність у зоні бойових дій;

Батьки, що знаходяться на утриманні у військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти;

Ветерани військової служби, працівники органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, спецзв’язку та захисту інформації, СБУ, а також колишні працівники прокуратури;

Працівники поліції та СБУ під час служби;

Реабілітовані особи, які отримали інвалідність через репресії;

Інваліди I та II груп, діти-інваліди та особи, які їх супроводжують (один супроводжуючий на особу);

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи I категорії, ліквідатори ЧАЕС II категорії;

Діти, що мають інвалідність, пов'язану з ЧАЕС;

Діти з багатодітних сімей;

Діти віком до 6 років (без забезпечення окремого місця в транспорті).

Як оскаржити відмову у проїзді

Якщо вам відмовили у безкоштовному проїзді, треба:

Записати назву перевізника та його контактну інформацію, яка зазвичай розташована біля водія. Відзначити прізвище, ім'я та по батькові водія. Записати номер транспортного засобу, час та назву маршруту вашої поїздки, а також зберегти квиток як доказ. У разі необхідності судового розгляду, зібрати інформацію про свідків події.

Щоб захистити свої права, ви можете звернутися:

У поліцію за номером 102 у разі відмови у пільговому проїзді;

До місцевого управління Державної служби України з безпеки на транспорті;

В транспортний відділ міської ради;

До Державної служби України з безпеки на транспорті.

Якщо водій вимагає оплату за проїзд, ігноруючи право на пільги, викличте поліцію.