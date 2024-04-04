Право на безкоштовний проїзд
Відповідно до Закону "Про автомобільний транспорт", перевізники мають обов'язок забезпечити пільгове перевезення пасажирів на міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах.
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Законодавство забороняє перевізникам безпідставно відмовляти у пільговому перевезенні, передбачаючи за такі дії відповідальність. Також закон визначає механізм компенсації витрат перевізникам за надання пільгових перевезень.
Право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті мають наступні категорії громадян:
- Учасники бойових дій та особи, які їм прирівняні;
- Інваліди війни та особи, прирівняні до інвалідів війни;
- Строковики та військовослужбовці, які отримали інвалідність у зоні бойових дій;
- Батьки, що знаходяться на утриманні у військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти;
- Ветерани військової служби, працівники органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, спецзв’язку та захисту інформації, СБУ, а також колишні працівники прокуратури;
- Працівники поліції та СБУ під час служби;
- Реабілітовані особи, які отримали інвалідність через репресії;
- Інваліди I та II груп, діти-інваліди та особи, які їх супроводжують (один супроводжуючий на особу);
- Постраждалі від Чорнобильської катастрофи I категорії, ліквідатори ЧАЕС II категорії;
- Діти, що мають інвалідність, пов'язану з ЧАЕС;
- Діти з багатодітних сімей;
- Діти віком до 6 років (без забезпечення окремого місця в транспорті).
Як оскаржити відмову у проїзді
Якщо вам відмовили у безкоштовному проїзді, треба:
- Записати назву перевізника та його контактну інформацію, яка зазвичай розташована біля водія.
- Відзначити прізвище, ім'я та по батькові водія.
- Записати номер транспортного засобу, час та назву маршруту вашої поїздки, а також зберегти квиток як доказ.
- У разі необхідності судового розгляду, зібрати інформацію про свідків події.
Щоб захистити свої права, ви можете звернутися:
- У поліцію за номером 102 у разі відмови у пільговому проїзді;
- До місцевого управління Державної служби України з безпеки на транспорті;
- В транспортний відділ міської ради;
- До Державної служби України з безпеки на транспорті.
Якщо водій вимагає оплату за проїзд, ігноруючи право на пільги, викличте поліцію.