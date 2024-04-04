Право на бесплатный проезд

В соответствии с Законом "Об автомобильном транспорте", перевозчики обязаны обеспечить льготную перевозку пассажиров на городских, пригородных и междугородных автобусных маршрутах.

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Законодательство запрещает перевозчикам безосновательно отказывать в льготной перевозке, предусматривая за такие действия ответственность. Также закон определяет механизм компенсации расходов перевозчикам за предоставление льготных перевозок.

Право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют следующие категории граждан:

Участники боевых действий и лица, которые им приравнены;

Инвалиды войны и лица, приравненные к инвалидам войны;

Срочники и военнослужащие, которые получили инвалидность в зоне боевых действий;

Родители, находящихся на иждивении у военнослужащих, погибших или пропавших без вести;

Ветераны военной службы, работники органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, пожарной охраны, уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, спецсвязи и защиты информации, СБУ, а также бывшие работники прокуратуры;

Работники полиции и СБУ во время службы;

Реабилитированные лица, которые получили инвалидность из-за репрессий;

Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и лица, которые их сопровождают (один сопровождающий на человека);

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы I категории, ликвидаторы ЧАЭС II категории;

Дети, имеющие инвалидность, связанную с ЧАЭС;

Дети из многодетных семей;

Дети в возрасте до 6 лет (без обеспечения отдельного места в транспорте).

Как обжаловать отказ в проезде

Если вам отказали в бесплатном проезде, надо:

Записать название перевозчика и его контактную информацию, которая обычно расположена возле водителя. Отметить фамилию, имя и отчество водителя. Записать номер транспортного средства, время и название маршрута вашей поездки, а также сохранить билет как доказательство. В случае необходимости судебного разбирательства, собрать информацию о свидетелях происшествия.

Чтобы защитить свои права, вы можете обратиться:

В полицию по номеру 102 в случае отказа в льготном проезде;

В местное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

В транспортный отдел городского совета;

В Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

Если водитель требует оплату за проезд, игнорируя право на льготы, вызовите полицию.