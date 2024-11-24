Хто з українців може отримати 10 окладів при виході на пенсію
Частина українців має право на отримання 10 окладів при виході на пенсію. Це спеціальна виплата для працівників певних галузей.
Хто має право на таку виплату
На цю виплату впливає і кількість набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну № 909 від 4 листопада 1993 року "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".
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Зауважте! Така виплата надається громадянам, які раніше не отримували пенсію.
Для визначення розміру грошової допомоги враховується місячний розмір пенсії, обчислений згідно зі статтями 27 і 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", станом на день її призначення,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Ця виплата доступна працівникам таких закладів:
- військові загальноосвітні установи;
- школи-клініки;
- дитячі виховні та виховно-трудові колонії;
- дитячі будинки;
- вищі навчальні заклади І – ІІ рівнів акредитації;
- загальноосвітні школи;
- дошкільні навчальні заклади усіх типів;
- контрольно-аналітичні лабораторії;
- позашкільні навчальні заклади;
- бібліотеки (якщо йдеться про бібліотекарів та завідувачів);
- художні та музичні школи тощо.
Зверніть увагу! Для отримання цієї виплати особа має набути таку мінімальну кількість стажу: 35 років – для чоловіків та 30 років – для жінок.