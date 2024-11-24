Хто має право на таку виплату

На цю виплату впливає і кількість набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну № 909 від 4 листопада 1993 року "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

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Зауважте! Така виплата надається громадянам, які раніше не отримували пенсію.

Для визначення розміру грошової допомоги враховується місячний розмір пенсії, обчислений згідно зі статтями 27 і 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", станом на день її призначення,
– йдеться у повідомленні ПФУ.

Ця виплата доступна працівникам таких закладів:

  • військові загальноосвітні установи;
  • школи-клініки;
  • дитячі виховні та виховно-трудові колонії;
  • дитячі будинки;
  • вищі навчальні заклади І – ІІ рівнів акредитації;
  • загальноосвітні школи;
  • дошкільні навчальні заклади усіх типів;
  • контрольно-аналітичні лабораторії;
  • позашкільні навчальні заклади;
  • бібліотеки (якщо йдеться про бібліотекарів та завідувачів);
  • художні та музичні школи тощо.

Зверніть увагу! Для отримання цієї виплати особа має набути таку мінімальну кількість стажу: 35 років – для чоловіків та 30 років – для жінок.