Хто має право на таку виплату
На цю виплату впливає і кількість набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну № 909 від 4 листопада 1993 року "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".
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Зауважте! Така виплата надається громадянам, які раніше не отримували пенсію.
Для визначення розміру грошової допомоги враховується місячний розмір пенсії, обчислений згідно зі статтями 27 і 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", станом на день її призначення,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Ця виплата доступна працівникам таких закладів:
- військові загальноосвітні установи;
- школи-клініки;
- дитячі виховні та виховно-трудові колонії;
- дитячі будинки;
- вищі навчальні заклади І – ІІ рівнів акредитації;
- загальноосвітні школи;
- дошкільні навчальні заклади усіх типів;
- контрольно-аналітичні лабораторії;
- позашкільні навчальні заклади;
- бібліотеки (якщо йдеться про бібліотекарів та завідувачів);
- художні та музичні школи тощо.
Зверніть увагу! Для отримання цієї виплати особа має набути таку мінімальну кількість стажу: 35 років – для чоловіків та 30 років – для жінок.