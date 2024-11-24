Кто имеет право на такую выплату
На эту выплату влияет и количество приобретенного стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".
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Обратите внимание! Такая выплата предоставляется гражданам, которые ранее не получали пенсию.
Для определения размера денежной помощи учитывается месячный размер пенсии, исчисленный согласно статьям 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", по состоянию на день ее назначения,
– говорится в сообщении ПФУ.
Эта выплата доступна работникам таких заведений:
- военные общеобразовательные учреждения;
- школы-клиники;
- детские воспитательные и воспитательно-трудовые колонии;
- детские дома;
- высшие учебные заведения I – II уровней аккредитации;
- общеобразовательные школы;
- дошкольные учебные заведения всех типов;
- контрольно-аналитические лаборатории;
- внешкольные учебные заведения;
- библиотеки (если речь идет о библиотекарях и заведующих);
- художественные, музыкальные школы и так далее.
Обратите внимание! Для получения этой выплаты лицо должно приобрести такое минимальное количество стажа: 35 лет – для мужчин и 30 лет – для женщин.