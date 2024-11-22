Кто из пенсионеров получит помощь Кто из пенсионеров получит помощь

Уже с 2025 года, пенсионеры, которые являются пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, будут иметь право на ежемесячную доплату, о чем сообщает 24 канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.

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Эта денежная помощь предусмотрена только для неработающих пенсионеров, которые постоянно проживают в определенной местности.

Речь идет о таких местах:

зона безусловного (обязательного) отселения;

зона гарантированного добровольного отселения.

Как пенсионерам получить доплату от государства

Для получения денежной помощи важно, чтобы пенсионер проживал или работал в зоне, пострадавшей от Чернобыльской катастрофы до 26 апреля 1986 года или от 26 апреля 1986 года и до 1 января 1993 года.

Однако эта надбавка для пенсионеров не будет выплачиваться постоянно.

Помощь будут предоставлять при следующих условиях:

во время действия военного положения в Украине до момента, когда человек покинет зону обязательного отселения.

Обратите внимание! Проверку всех данных для начисления доплат будет осуществлять Пенсионный фонд Украины. Работники фонда будут использовать информацию из Единого государственного демографического реестра и других официальных баз.