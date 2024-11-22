Кто из пенсионеров получит помощь Кто из пенсионеров получит помощь
Уже с 2025 года, пенсионеры, которые являются пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, будут иметь право на ежемесячную доплату, о чем сообщает 24 канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.
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Эта денежная помощь предусмотрена только для неработающих пенсионеров, которые постоянно проживают в определенной местности.
Речь идет о таких местах:
- зона безусловного (обязательного) отселения;
- зона гарантированного добровольного отселения.
Как пенсионерам получить доплату от государства
Для получения денежной помощи важно, чтобы пенсионер проживал или работал в зоне, пострадавшей от Чернобыльской катастрофы до 26 апреля 1986 года или от 26 апреля 1986 года и до 1 января 1993 года.
Однако эта надбавка для пенсионеров не будет выплачиваться постоянно.
Помощь будут предоставлять при следующих условиях:
- во время действия военного положения в Украине
- до момента, когда человек покинет зону обязательного отселения.
Обратите внимание! Проверку всех данных для начисления доплат будет осуществлять Пенсионный фонд Украины. Работники фонда будут использовать информацию из Единого государственного демографического реестра и других официальных баз.