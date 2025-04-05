Безкоштовні комунальні послуги для пенсіонерів: кого звільнили від сплати
- Пенсіонери, які проживають у сільській місцевості та працювали в певних сферах, таких як освіта, медицина, бібліотеки, можуть отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг.
- Для отримання пільги пенсіонер повинен мати щонайменше три роки стажу в цій сфері, а середньомісячний дохід сім'ї не повинен перевищувати 4 240 гривень на одну особу.
Багато українських пенсіонерів змушені заощаджувати, але деякі з них мають право на пільги. Хто може скористатися такими привілеями у 2025 році, читайте далі.
Які пенсіонери можуть не сплачувати комуналку
Пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали в певних сферах, можуть отримати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, передає 24 Канал із посиланням на постанову КМУ №389.
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Повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також право на безкоштовне отримання пального для опалення та газу за нормами мають пенсіонери, які раніше працювали в таких сферах, як:
- освіта;
- музейна справа;
- бібліотеки;
- медицина;
- фармацевтика;
- культурні та освітні установи;
- сфера захисту рослин.
Як отримати пенсіонеру пільгу
Щоб отримати таку пільгу, необхідно мати щонайменше три роки стажу в цій сфері у сільській місцевості та обіймати відповідну посаду на момент виходу на пенсію.
Зверніть увагу! Крім того, середньомісячний дохід сім’ї пільговика не повинен перевищувати 4 240 гривень на одну особу.
Варто зазначити, що пільга надається строком на один рік з моменту звернення та стосується лише самого пенсіонера, без поширення на членів його сім’ї. Подати заяву на отримання пільги можна кількома способами:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- через представника місцевої влади;
- онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду;
- через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";
- через портал "Дія".