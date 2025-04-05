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Економіка Тарифи Безкоштовні комунальні послуги для пенсіонерів: кого звільнили від сплати
5 квітня, 12:30
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Безкоштовні комунальні послуги для пенсіонерів: кого звільнили від сплати

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Пенсіонери, які проживають у сільській місцевості та працювали в певних сферах, таких як освіта, медицина, бібліотеки, можуть отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг.
  • Для отримання пільги пенсіонер повинен мати щонайменше три роки стажу в цій сфері, а середньомісячний дохід сім'ї не повинен перевищувати 4 240 гривень на одну особу.

Багато українських пенсіонерів змушені заощаджувати, але деякі з них мають право на пільги. Хто може скористатися такими привілеями у 2025 році, читайте далі.

Які пенсіонери можуть не сплачувати комуналку

Пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали в певних сферах, можуть отримати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, передає 24 Канал із посиланням на постанову КМУ №389.

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Повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також право на безкоштовне отримання пального для опалення та газу за нормами мають пенсіонери, які раніше працювали в таких сферах, як:

  • освіта;
  • музейна справа;
  • бібліотеки;
  • медицина;
  • фармацевтика;
  • культурні та освітні установи;
  • сфера захисту рослин.

Як отримати пенсіонеру пільгу

Щоб отримати таку пільгу, необхідно мати щонайменше три роки стажу в цій сфері у сільській місцевості та обіймати відповідну посаду на момент виходу на пенсію.

Зверніть увагу! Крім того, середньомісячний дохід сім’ї пільговика не повинен перевищувати 4 240 гривень на одну особу.

Варто зазначити, що пільга надається строком на один рік з моменту звернення та стосується лише самого пенсіонера, без поширення на членів його сім’ї. Подати заяву на отримання пільги можна кількома способами:

  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • через представника місцевої влади;
  • онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду;
  • через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";
  • через портал "Дія".

Які документи потрібні для оформлення пільги

Для оформлення пільги необхідно подати документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості, а також довідку про право на пільгу. Її видає відповідний орган освіти, охорони здоров’я, культури або адміністрація установи, де працював пенсіонер. 