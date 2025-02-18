Платіжки за газ у лютому можуть бути більші: у чому причина

У лютому деяким українцям доведеться сплатити більше за газ через введення додаткових платежів. Це так звана "третя платіжка", яка стосується технічного обслуговування будинкових газових мереж.

Кому прийде "третя платіжка" за газ

Цей рахунок виписується раз на кілька років згідно з наказом Міністерства енергетики України №292 від 29 вересня 2023 року, передає 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Згідно з цим наказом, комунальники повинні регулярно перевіряти мережу на герметичність і щільність для запобігання витоків газу, а споживачі несуть витрати на ці перевірки.

Платіжки за технічне обслуговування газових мереж будуть надсилатися:

раз на три роки для будинків, які старші за 25 років;

раз на п’ять років для новіших будинків.

Важливо! Сума в таких платіжках варіюватиметься залежно від низки факторів, як-от довжина газових мереж у будинку, кількість муфтових з’єднань та кранів.

Скільки коштує газ у лютому

У лютому 2025 року ціна на газ для споживачів "Нафтогазу" становить 7 гривень 96 копійок за кубічний метр.

Для інших постачальників ціни варіюються від 7,79 гривні до 9,99 гривні за кубометр. Тарифи на опалення також залишаються незмінними до квітня 2025 року.