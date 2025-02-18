Кому прийде "третя платіжка" за газ

Цей рахунок виписується раз на кілька років згідно з наказом Міністерства енергетики України №292 від 29 вересня 2023 року, передає 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Згідно з цим наказом, комунальники повинні регулярно перевіряти мережу на герметичність і щільність для запобігання витоків газу, а споживачі несуть витрати на ці перевірки.

Платіжки за технічне обслуговування газових мереж будуть надсилатися:

раз на три роки для будинків, які старші за 25 років;

раз на п’ять років для новіших будинків.

Важливо! Сума в таких платіжках варіюватиметься залежно від низки факторів, як-от довжина газових мереж у будинку, кількість муфтових з’єднань та кранів.

Скільки коштує газ у лютому

У лютому 2025 року ціна на газ для споживачів "Нафтогазу" становить 7 гривень 96 копійок за кубічний метр.

Для інших постачальників ціни варіюються від 7,79 гривні до 9,99 гривні за кубометр. Тарифи на опалення також залишаються незмінними до квітня 2025 року.