Кому придет "третья платежка" за газ

Этот счет выписывается раз в несколько лет согласно приказу Министерства энергетики Украины №292 от 29 сентября 2023 года, передает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Согласно этому приказу, коммунальщики должны регулярно проверять сеть на герметичность и плотность для предотвращения утечек газа, а потребители несут расходы на эти проверки.

Платежки за техническое обслуживание газовых сетей будут присылаться:

раз в три года для домов, которые старше 25 лет;

раз в пять лет для более новых домов.

Важно! Сумма в таких платежках будет варьироваться в зависимости от ряда факторов, например длина газовых сетей в доме, количество муфтовых соединений и кранов.

Сколько стоит газ в феврале

В феврале 2025 года цена на газ для потребителей "Нафтогаза" составляет 7 гривен 96 копеек за кубический метр.

Для других поставщиков цены варьируются от 7,79 гривны до 9,99 гривны за кубометр. Тарифы на отопление также остаются неизменными до апреля 2025 года.