Допомога від ООН для українців: хто може отримати понад 10 тисяч гривень

Деякі українці зможуть отримати допомогу від ООН. Йдеться про 10,8 тисячі гривень.

Хто може отримати гроші від ООН

Кожна особа може розраховувати на 3,6 тисячі гривень за три місяці, передає 24 Канал з посиланням на УВКБ ООН у Telegram.

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Допомога передбачена для людей, які впродовж останніх 30 днів до моменту звернення:

постраждали через обстріл і їхнє постійне житло пошкоджене;

місце проживання яких стало непридатним для життя через військові дії;

домогосподарство залишається у звичному місці проживання, але не здатне впоратися зі зростанням

витрат та потенційною втратою доходу через подію, пов’язану з військовими діями;

евакуювалися з громад, де оголошена обов'язкова евакуація;

втратили близьку людину — члена домогосподарства;

член домогосподарства був госпіталізований чи потребує лікування через шкоду, завдану у зв'язку з військовими діями;

інформацію про яких Фонду у верифікованих списках евакуйованих або постраждалих надала місцева влада.

Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, становить 3 600 гривень на особу й покриває тримісячний період,

– йдеться у повідомленні.

Як отримати гроші

Якщо особа евакуювалась або самоевакуювалась за останні 30 днів, або її майно постраждало внаслідок обстрілу за останні 30 днів, слід звернутися на консультацію стосовно надання грошової допомоги від УВКБ ООН за адресою: місто Дніпро, вулиця Половицька, 9 (біля театру опери та балету) з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00.

Деталі щодо отримання виплати можна уточнити за допомогою дзвінка або листа на електронну пошту:

гаряча лінія УВКБ ООН : 0 800 307 711 (з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00);

: 0 800 307 711 (з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00); електронна пошта: unhcrukraine@donbassos.org.

Уся інформація, яку ви надасте під час реєстрації, є конфіденційною і буде занесена в базу даних УВКБ ООН. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу їх постачальнику фінансових послуг для отримання грошової допомоги,

– наголошують на сайті фонду.

Важливо! Код CVV не потрібен і працівники Фонду не повинні його вимагати.