У яких випадках надається виплата

Виплата нараховується щомісячно на весь період лікування в лікарні, реабілітації або під час медичної відпустки після тяжкого поранення, передає 24 Канал з посиланням на МІПЛ.

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Важливо, щоб поранення було підтверджене висновком військово-лікарської комісії.

Коли військові можуть отримати виплату:

за весь період стаціонарного лікування (в Україні або за кордоном, але не довше року);

під час реабілітації після поранення;

у відпустці для лікування – якщо поранення визнано тяжким (за висновком ВЛК);

якщо лікування триває понад 4 місяці – потрібно пройти ВЛК повторно й надати висновок командиру.

Зауважте! Щоб оформити винагороду, потрібно надати документи до військової частини, включаючи висновок ВЛК і повідомлення командира про лікування. Сума залежить від кількості днів лікування або відпустки після поранення.

Чому можуть не виплатити кошти за поранення

Основна причина відмови у виплаті – відсутність довідки форми № 5 або Акта про нещасний випадок (для військових не з ЗСУ). Цей документ підтверджує, що поранення, травма чи контузія пов’язані з виконанням військового обов’язку.

Без цієї довідки військово-лікарська комісія (ВЛК) не зможе офіційно встановити причинний зв’язок між пораненням і службою. А також не буде підстав для нарахування додаткової винагороди чи одноразової допомоги у разі інвалідності чи втрати працездатності.

Важливо! Якщо довідку не надали, потрібно подати рапорт командиру своєї військової частини з вимогою її оформлення.

Інші причини

Виплата 100 000 гривень може бути не нарахована або припинена, якщо лікування триває понад 4 місяці, а військовий не пройшов ВЛК і не має відповідного висновку. У такому випадку поновити виплати можна через суд або звернення до органів захисту прав військових.

Також гроші можуть не нараховувати, якщо військового вивели за штат чи перевели в розпорядження командира, однак право на додаткову винагороду зберігається – за умови тяжкого поранення.

Зауважте! У таких випадках військовим платять оклад за званням, надбавку за вислугу і додаткову винагороду 20 100 гривень (пропорційно до днів у розпорядженні). Це право діє з 1 червня 2023 року і поширюється на минулі періоди, якщо військовий не звільнений.