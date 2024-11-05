Як надаються виплати

Фінансова допомога надається з моменту поранення або госпіталізації та зберігається упродовж усього періоду лікування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Читайте також Як отримати субсидію на дрова через Дію: покрокова інструкція

Згідно з чинним законодавством, додаткові виплати призначають з моменту госпіталізації. Однак якщо евакуація військового неможлива одразу після поранення, наприклад, через інтенсивні бойові дії, виплату починають нараховувати з дня поранення.

Важливо! Якщо захисник проходить стаціонарне лікування, сума виплати залежить від кількості днів, проведених у лікарні. У разі важких поранень виплата становить щонайменше 3 225,8 гривень на день, що може досягати 100 тисяч гривень на місяць.

Які суми виплачуються під час лікування

Виплати продовжуються навіть при переведенні військового в інший медзаклад або якщо він бере відпустку для лікування. Це забезпечує фінансову підтримку на всіх етапах лікування і реабілітації, незалежно від розташування або типу медичної допомоги. Розмір компенсації залежить від тяжкості поранення:

Важке поранення : виплата 3 225,8 гривень щоденно, до 100 тисяч гривень на місяць.

: виплата 3 225,8 гривень щоденно, до 100 тисяч гривень на місяць. Нетяжке поранення: виплата також складає 3 225,8 гривень за кожен день лікування в стаціонарі, але нараховується тільки за фактичний час перебування в лікарні.

Зауважте! Поранені військовослужбовці зберігають право на основну заробітну плату за останньою посадою перед пораненням, а також на додаткові виплати, незалежно від того, чи їхній підрозділ перебуває на передовій або в резерві. Це гарантує фінансову стабільність і підтримку під час відновлення.