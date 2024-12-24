Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 110 окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

До теми Ще 1630 окупантів і понад 140 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 24 грудня

Як українські захисники знищили ворожу колону

Поблизу населеного пункту Новий Комар, що на Времівському напрямку на Донеччині, воїни 110 ОМБр знищили колону ворожої техніки. Втрат окупанти зазнали й серед особового складу, який ліквідували за допомогою FPV-дронів.

Так, колона складалася з 3 танків та однієї БМП. На початку штурму один ворожий танк відстав та заблукав, однак ЗСУ допомогли йому знайти правильний шлях.

Спочатку українські захисники знищили БМП з російською піхотою. Внаслідок влучання машина загорілася й зупинилася посеред поля. Танки також знищили за допомогою FPV-дронів. Які втрати ворога в особовому складі – невідомо, адже частина окупантів намагалася втекти, але їх також наздогнали дрони.

Знищення ворожої колони під час наступу: дивіться відео

Ось таке воно існування загарбника на чужій землі: болюче, страшне й недовге. Подібні штурми в смузі відповідальності нашої бригади – регулярні,

– додали в бригаді.

До слова, зазнає серйозних втрат ворог і на Херсонщині. Так, під час спроб форсувати Дніпро окупанти відправляються на дно річки. Як розповідають агенти "Атеш", під час своїх спроб наступу на Херсон Росія втрачає цілі взводи.