Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 110 отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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Как украинские защитники уничтожили вражескую колонну

Вблизи населенного пункта Новый Комар, что на Времовском направлении в Донецкой области, воины 110 ОМБр уничтожили колонну вражеской техники. Потери оккупанты понесли и среди личного состава, который ликвидировали с помощью FPV-дронов.

Так, колонна состояла из 3 танков и одной БМП. В начале штурма один вражеский танк отстал и заблудился, однако ВСУ помогли ему найти правильный путь.

Сначала украинские защитники уничтожили БМП с российской пехотой. В результате попадания машина загорелась и остановилась посреди поля. Танки также уничтожили с помощью FPV-дронов. Какие потери врага в личном составе – неизвестно, ведь часть оккупантов пыталась убежать, но их также догнали дроны.

Уничтожение вражеской колонны во время наступления: смотрите видео

Вот такое оно существование захватчика на чужой земле: болезненное, страшное и недолгое. Подобные штурмы в полосе ответственности нашей бригады – регулярные,

– добавили в бригаде.

К слову, несет серьезные потери враг и на Херсонщине. Так, во время попыток форсировать Днепр оккупанты отправляются на дно реки. Как рассказывают агенты "Атеш", во время своих попыток наступления на Херсон Россия теряет целые взводы.