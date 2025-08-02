2 серпня, 08:32
Чи передбачена українська пенсія тим, хто виїхав за кордон
Основні тези
- Українська пенсія може виплачуватися громадянам, які проживають за кордоном, якщо вони відповідають вимогам законодавства.
- Пенсію можна отримувати на картку українського банку або через міжнародні поштові перекази від Укрпошти, а оформити її дистанційно через вебпортал Пенсійного фонду України.
Серед тих, хто виїхав з України після початку війни, багато людей пенсійного віку. Чи можуть вони отримувати українську пенсію за кордоном, читайте далі.
Чи можна отримувати українську пенсію за кордоном?
Держава продовжує виплачувати пенсію навіть тим громадянам, які проживають за межами України, за умови, що вони відповідають вимогам законодавства, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Щобільше, громадяни, які перебувають за кордоном і досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно: без необхідності фізично приїздити до України. Для цього потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду.
Для них буде два способи отримання виплат:
- на картку українського банку;
- через міжнародні поштові перекази від Укрпошти.
Як оформити пенсію дистанційно?
- Щоб подати заяву на призначення пенсії онлайн, потрібно авторизуватися на порталі Пенсійного фонду України.
- Згодом перейти до розділу "Про пенсійне забезпечення" та обрати пункт "Заява про призначення пенсії".
- Далі слід заповнити електронну форму та прикріпити скан-копії необхідних документів.