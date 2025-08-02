Серед тих, хто виїхав з України після початку війни, багато людей пенсійного віку. Чи можуть вони отримувати українську пенсію за кордоном, читайте далі.

Чи можна отримувати українську пенсію за кордоном?

Держава продовжує виплачувати пенсію навіть тим громадянам, які проживають за межами України, за умови, що вони відповідають вимогам законодавства, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Щобільше, громадяни, які перебувають за кордоном і досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно: без необхідності фізично приїздити до України. Для цього потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду.

Для них буде два способи отримання виплат:

на картку українського банку;

через міжнародні поштові перекази від Укрпошти.

Як оформити пенсію дистанційно?