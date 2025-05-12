Достроковий вихід на пенсію: хто може вийти на заслужений відпочинок у 45 років

Чимало українців можуть вийти на пенсію достроково, тобто у віці 45 років. Але тільки за умови, що вони відповідають певним критеріям.

Хто може вийти на пенсію у 45 років

Йдеться зокрема про певний стаж та місце роботи, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про пенсійне забезпечення".

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Наприклад, українські жінки можуть вийти на пенсію після досягнення 45 років, якщо вони:

мають не менше 15 років страхового стажу;

з цих років праці не менше 7 років 6 місяців відпрацьовані на важких роботах або у шкідливих умовах.

Зверніть увагу! Водночас чоловіки можуть вийти на пенсію лише після 50 років. Вимоги щодо стажу в них теж дещо інші: не менше 20 років страхового стажу, і з них не менше 10 років на зазначених роботах.