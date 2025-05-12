Достроковий вихід на пенсію: хто може вийти на заслужений відпочинок у 45 років
- Українські жінки можуть вийти на пенсію у 45 років за наявності не менше 15 років страхового стажу, з яких не менше 7 років 6 місяців на важких роботах.
- Особи, які проходили службу в ЗСУ, Національній гвардії, та інші працівники у небезпечних умовах, можуть вийти на пенсію у 45 років за наявності 25 років служби.
Чимало українців можуть вийти на пенсію достроково, тобто у віці 45 років. Але тільки за умови, що вони відповідають певним критеріям.
Хто може вийти на пенсію у 45 років
Йдеться зокрема про певний стаж та місце роботи, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про пенсійне забезпечення".
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Наприклад, українські жінки можуть вийти на пенсію після досягнення 45 років, якщо вони:
- мають не менше 15 років страхового стажу;
- з цих років праці не менше 7 років 6 місяців відпрацьовані на важких роботах або у шкідливих умовах.
Зверніть увагу! Водночас чоловіки можуть вийти на пенсію лише після 50 років. Вимоги щодо стажу в них теж дещо інші: не менше 20 років страхового стажу, і з них не менше 10 років на зазначених роботах.
Хто ще має право вийти на пенсію у 45 років?
Також на пенсію у 45 років можуть розраховувати особи, які проходили службу в Збройних силах України, Національній гвардії, тощо. Вони мають можливість вийти на пенсію за вислугою років після 25 років служби. Таку ж можливість надають працівникам правоохоронних органів, працівники ДСНС та люди, які працювали в умовах високої небезпеки.