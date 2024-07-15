Без пенсії у липні: хто не отримає свої виплати

У липні деякі пенсіонери можуть лишитися без своїх виплат. Проте з часом свою пенсію можна буде повернути, після певних маніпуляцій.

Хто може залишитися без пенсії в липні

Пенсіонери, які не пройшли ідентифікацію вже у липні втратили право на пенсійні виплати. Проте це стосується лише тих, хто набув статусу ВПО до 24 лютого 2022 року.

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Особи, які втратили свої виплати, зможуть поновити свої виплати після проходження ідентифікації. Це можна зробити у один із наступних способів:

особисто у відділені Пенсійного фонду;

особисто у відділенні Ощадбанку;

через відеоконференцію, для цього потрібно подати відповідну заяву;

на вебпорталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись через "Дія. Підпис";

у дипломатичних установах України за кордоном, передати документи щодо проходження ідентифікації ПФУ потрібно поштою або через вебпортал.

Мінімальний розмір пенсій в Україні

Таку ідентифікацію потрібно проходити кожні шість місяців, щоб держава впевнилася, що гроші отримує саме той, кому вони призначені.

В Україні мінімальна пенсія для пенсіонерів, які не мають необхідного страхового стажу, встановлена на рівні 2 361 гривні, тоді як ті, хто досяг 65-річного віку, але не має достатнього страхового стажу, отримують 2 725 гривень. Максимальна пенсійна виплата в країні становить 23 610 гривень.