Хто може залишитися без пенсії в липні

Пенсіонери, які не пройшли ідентифікацію вже у липні втратили право на пенсійні виплати. Проте це стосується лише тих, хто набув статусу ВПО до 24 лютого 2022 року.

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Особи, які втратили свої виплати, зможуть поновити свої виплати після проходження ідентифікації. Це можна зробити у один із наступних способів:

  • особисто у відділені Пенсійного фонду;
  • особисто у відділенні Ощадбанку;
  • через відеоконференцію, для цього потрібно подати відповідну заяву;
  • на вебпорталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись через "Дія. Підпис";
  • у дипломатичних установах України за кордоном, передати документи щодо проходження ідентифікації ПФУ потрібно поштою або через вебпортал.

Мінімальний розмір пенсій в Україні

В Україні мінімальна пенсія для пенсіонерів, які не мають необхідного страхового стажу, встановлена на рівні 2 361 гривні, тоді як ті, хто досяг 65-річного віку, але не має достатнього страхового стажу, отримують 2 725 гривень. Максимальна пенсійна виплата в країні становить 23 610 гривень.