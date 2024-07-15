Хто може залишитися без пенсії в липні

Пенсіонери, які не пройшли ідентифікацію вже у липні втратили право на пенсійні виплати. Проте це стосується лише тих, хто набув статусу ВПО до 24 лютого 2022 року.

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Особи, які втратили свої виплати, зможуть поновити свої виплати після проходження ідентифікації. Це можна зробити у один із наступних способів:

особисто у відділені Пенсійного фонду;

особисто у відділенні Ощадбанку;

через відеоконференцію, для цього потрібно подати відповідну заяву;

на вебпорталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись через "Дія. Підпис";

у дипломатичних установах України за кордоном, передати документи щодо проходження ідентифікації ПФУ потрібно поштою або через вебпортал.

Нагадаємо! Таку ідентифікацію потрібно проходити кожні шість місяців, щоб держава впевнилася, що гроші отримує саме той, кому вони призначені.

Мінімальний розмір пенсій в Україні

В Україні мінімальна пенсія для пенсіонерів, які не мають необхідного страхового стажу, встановлена на рівні 2 361 гривні, тоді як ті, хто досяг 65-річного віку, але не має достатнього страхового стажу, отримують 2 725 гривень. Максимальна пенсійна виплата в країні становить 23 610 гривень.