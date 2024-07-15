Кто может остаться без пенсии в июле
Пенсионеры, которые не прошли идентификацию уже в июле потеряли право на пенсионные выплаты. Однако это касается только тех, кто получил статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года.
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Лица, которые потеряли свои выплаты, смогут восстановить свои выплаты после прохождения идентификации. Это можно сделать одним из следующих способов:
- лично в отделении Пенсионного фонда;
- лично в отделении Ощадбанка;
- через видеоконференцию, для этого нужно подать соответствующее заявление;
- на веб-портале электронных услуг ПФУ, авторизовавшись через "Дія. Подпись";
- в дипломатических учреждениях Украины за рубежом, передать документы о прохождении идентификации ПФУ нужно по почте или через вебпортал.
Минимальный размер пенсий в Украине
В Украине минимальная пенсия для пенсионеров, которые не имеют необходимого страхового стажа, установлена на уровне 2 361 гривны, тогда как те, кто достиг 65-летнего возраста, но не имеет достаточного страхового стажа, получают 2 725 гривен. Максимальная пенсионная выплата в стране составляет 23 610 гривен.