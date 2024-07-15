Кто может остаться без пенсии в июле

Пенсионеры, которые не прошли идентификацию уже в июле потеряли право на пенсионные выплаты. Однако это касается только тех, кто получил статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

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Лица, которые потеряли свои выплаты, смогут восстановить свои выплаты после прохождения идентификации. Это можно сделать одним из следующих способов:

лично в отделении Пенсионного фонда;

лично в отделении Ощадбанка;

через видеоконференцию, для этого нужно подать соответствующее заявление;

на веб-портале электронных услуг ПФУ, авторизовавшись через "Дія. Подпись";

в дипломатических учреждениях Украины за рубежом, передать документы о прохождении идентификации ПФУ нужно по почте или через вебпортал.

Напомним! Такую идентификацию нужно проходить каждые шесть месяцев, чтобы государство убедилось, что деньги получает именно тот, кому они предназначены.

Минимальный размер пенсий в Украине

В Украине минимальная пенсия для пенсионеров, которые не имеют необходимого страхового стажа, установлена на уровне 2 361 гривны, тогда как те, кто достиг 65-летнего возраста, но не имеет достаточного страхового стажа, получают 2 725 гривен. Максимальная пенсионная выплата в стране составляет 23 610 гривен.