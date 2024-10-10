Доплата до пенсії майже 1000 гривень: хто з пенсіонерів може її отримати

Частина пенсіонерів може отримати спеціальну надбавку до пенсії. Така допомога надається тим особам, які мають погіршений стан здоров'я і потребують стороннього догляду.

Хто може розраховувати на таку доплату

Отримання надбавки особам, що потребують стороннього догляду, передбачене Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб і рішення уряду". Розмір цієї допомоги зараз – 944 гривні.

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На таку надбавку може розраховувати пенсіонер, який:

має пенсію за віком;

проживає сам;

сягнув віку 80 років;

потребує стороннього догляду через стан здоров'я.

Щоб отримати таку надбавку, особа має самостійно звернутись у ПФУ із відповідною заявою. Громадянин зобов'язаний підтвердити право на отримання цієї виплати документально. Зокрема, через медичний висновок.

Також пенсіонер має надати у Пенсійний фонд такі документи: