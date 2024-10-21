Хто не отримає субсидію на опалювальний сезон

Як відомо, субсидії на комунальні послуги отримують громадяни, які не можуть самостійно сплачувати платіжки через низький дохід. Про те, хто таки не зможе отримати субсидію на опалювальний сезон, читайте далі.

Хто не отримає субсидію восени

Цієї осені право на отримання субсидії можуть втратити певні категорії громадян, нагадали у ПФУ. Зокрема особи, які мають значні доходи, а також ті, хто не підтвердить свій дохід або має надмірні активи.

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Крім того, громадяни, які не є резидентами або проживають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном – також не матимуть права на цю допомогу.

При призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані у житловому приміщенні. Якщо на день звернення за призначенням субсидії хтось з родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства, і тоді його доходи не будуть враховуватися,

– ідеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Перепоною для отримання субсидії також може стати заборгованість за комунальні послуги, якщо її сума перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.