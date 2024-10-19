Як оформити субсидію

Зараз субсидію можна оформити за спрощеною схемою. Достатньо звернутись у Пенсійний фонд з заявою та декларацією, повідомляє ПФУ.

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У деяких випадках до вказаних документів може додаватися:

договір оренди;

копія договору про реструктуризацію заборгованості;

документ, який засвідчує факт непроживання особи у зареєстрованому /задекларованому місці проживання;

довідка про статус ВПО;

пояснення про наявність певних доходів у письмовій формі.

У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями починаючи з 1 грудня – з місяця, в якому відбулось звернення,

– йдеться у повідомлені ПФУ.

Зверніть увагу! Розмір субсидії визначається індивідуально, залежно від доходів усіх членів домогосподарства та розміру комунальних платежів.