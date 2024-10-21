Хто не отримає субсидію восени

Цієї осені право на отримання субсидії можуть втратити певні категорії громадян, нагадали у ПФУ. Зокрема особи, які мають значні доходи, а також ті, хто не підтвердить свій дохід або має надмірні активи.

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Крім того, громадяни, які не є резидентами або проживають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном – також не матимуть права на цю допомогу.

При призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані у житловому приміщенні. Якщо на день звернення за призначенням субсидії хтось з родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства, і тоді його доходи не будуть враховуватися,

– ідеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Перепоною для отримання субсидії також може стати заборгованість за комунальні послуги, якщо її сума перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.