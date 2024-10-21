Кто не получит субсидию осенью

Этой осенью право на получение субсидии могут потерять определенные категории граждан, напомнили в ПФУ. В частности лица, которые имеют значительные доходы, а также те, кто не подтвердит свой доход или имеет чрезмерные активы.

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Кроме того, граждане, которые не являются резидентами или проживают на временно оккупированных территориях или за рубежом – также не будут иметь права на эту помощь.

При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, которые зарегистрированы и/или задекларированы в жилом помещении. Если на день обращения за назначением субсидии кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства, и тогда его доходы не будут учитываться,
– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Преградой для получения субсидии также может стать задолженность за коммунальные услуги, если ее сумма превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как получить субсидию, если есть задолженность по коммуналке

Однако ситуацию можно решить, оформив субсидию на услуги без задолженностей или проведя реструктуризацию задолженностей.