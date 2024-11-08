Ощадбанк блокує рахунки пенсіонерів: чому ви втратите свою пенсію

Ощадбанк пояснив, що різниці між пенсійним рахунком та звичайним немає. Відповідно, банк має змогу з певних причин проводити арешт.

Чому пенсійний рахунок заблоковано

Якщо є виконавче провадження, заблокувати на рахунку пенсіонера можуть 100% від наявної суми. Таким чином банк буде "гасити" заборгованість особи, повідомляє 24 Канал з посилання на Ощадбанк.

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Зверніть увагу! Закон України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" визначає, що арешт коштів відбувається на базі відкриття відповідного виконавчого провадження.

Чому можуть арештувати банківський рахунок:

заборгованість за аліменти та податкові зобов'язання;

несплата боргів;

внаслідок проведення розслідування кримінальної справи;

наявність виконавчого провадження про арешт рахунку.

Зауважте! Громадяни мають змогу користуватися частиною арештованих коштів. Максимальна допустима сума – дві мінімальні зарплати станом на початок поточного року (у 2024 році цей показник – 7 100 гривень). Тобто зараз ліміт складає 14 200 гривень.