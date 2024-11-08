Що буде з дефіцитом електроенергії

Покращити оцінку вдалося завдяки ремонтним роботам та кращій адаптації бізнесу до відключень електроенергії, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Так, у в III кварталі 2024 року дефіцит електроенергії виявився меншим за очікування НБУ. Окрім вчасних ремонтів причиною називають сприятливі погодні умови після рекордної спеки в липні.

Завдяки інтеграції української енергосистеми, дефіцит власних потужностей частково покриватиметься через імпорт, щорічна вартість якого складе близько 1 мільярда доларів.

Зауважте! Також важливим фактором є очікуване збільшення максимальної потужності для імпорту електроенергії з країн ЄС з 1,7 гігавата до 2,1 гігавата, що планується на грудень 2024 року.

Прогнози дефіциту на наступні роки

З урахуванням імпорту електроенергії, очікується такий дефіцит:

у 2024 році на рівні 5% (раніше було 7%);

у 2025 році – близько 6% (раніше – 8%);

у 2026 році – 3% (раніше – 5%).

За оцінкою НБУ, ризики подальших руйнувань та збільшення дефіциту електроенергії залишаються суттєвими.

Зауважте! Якщо ці ризики справдяться, темпи зростання ВВП будуть нижчими за базовий сценарій, а рівень інфляції – вищим.