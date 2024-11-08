Что будет с дефицитом электроэнергии

Улучшить оценку удалось благодаря ремонтным работам и лучшей адаптации бизнеса к отключениям электроэнергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Так, в в III квартале 2024 года дефицит электроэнергии оказался меньше ожиданий НБУ. Кроме своевременных ремонтов причиной называют благоприятные погодные условия после рекордной жары в июле.

Благодаря интеграции украинской энергосистемы, дефицит собственных мощностей частично будет покрываться через импорт, ежегодная стоимость которого составит около 1 миллиарда долларов.

Заметьте! Также важным фактором является ожидаемое увеличение максимальной мощности для импорта электроэнергии из стран ЕС с 1,7 гигаватта до 2,1 гигаватта, что планируется на декабрь 2024 года.

Прогнозы дефицита на последующие годы

С учетом импорта электроэнергии, ожидается такой дефицит:

в 2024 году на уровне 5% (ранее было 7%);

в 2025 году – около 6% (ранее – 8%);

в 2026 году – 3% (ранее – 5%).

По оценке НБУ, риски дальнейших разрушений и увеличения дефицита электроэнергии остаются существенными.

Обратите внимание! Если эти риски оправдаются, темпы роста ВВП будут ниже базового сценария, а уровень инфляции – выше.