Почему пенсионный счет заблокирован
Если есть исполнительное производство, заблокировать на счету пенсионера могут 100% от имеющейся суммы. Таким образом банк будет "гасить" задолженность лица, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ощадбанк.
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Обратите внимание! Закон Украины "Об органах и лицах, которые осуществляют принудительное исполнение судебных решений и решений других органов" определяет, что арест средств происходит на базе открытия соответствующего исполнительного производства.
Почему могут арестовать банковский счет:
- задолженность по алиментам и налоговые обязательства;
- неуплата долгов;
- в результате проведения расследования уголовного дела;
- наличие исполнительного производства об аресте счета.
Отметьте! Граждане могут пользоваться частью арестованных средств. Максимальная допустимая сумма – две минимальные зарплаты по состоянию на начало текущего года (в 2024 году этот показатель – 7 100 гривен). То есть сейчас лимит составляет 14 200 гривен.