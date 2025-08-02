Щоб вийти на пенсію у 60, вже недостатньо лише віку. Важливу роль відіграє одна ключова умова, без якої виплати не призначать.

Хто зможе вийти на пенсію у 60 років?

З 2026 року вийти на пенсію у 60 років зможуть тільки ті українці, які матимуть щонайменше 33 роки страхового стажу. Ця вимога з кожним роком зростатиме: у 2027 році це 34 роки, а з 2028 року – вже 35 років, нагадує 24 Канал.

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Ті, хто не назбирає потрібний стаж, зможуть оформити пенсію пізніше: у 63 або навіть у 65 років. Наприклад, якщо маєте 23 роки стажу, пенсію призначать у 63, а якщо 15 років – у 65 років.

Що буде, якщо у 60 років немає достатнього стажу?

Пенсія призначається тільки після звернення до Пенсійного фонду. Якщо у день досягнення 60 років стаж менший за мінімальний, доведеться працювати далі і подати документи пізніше. Виплати починають нараховувати не з дня народження, а з моменту подачі заявки.

Наразі середній страховий стаж українців близько 33 років, але навіть ця цифра не гарантує, що всі встигнуть виконати нові умови. За даними 2023 року, понад чверть людей, які досягли 60 років, не змогли оформити пенсію через брак стажу.