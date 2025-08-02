Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет?

С 2026 года выйти на пенсию в 60 лет смогут только те украинцы, которые будут иметь не менее 33 лет страхового стажа. Это требование с каждым годом будет расти: в 2027 году это 34 года, а с 2028 года – уже 35 лет, напоминает 24 Канал.

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Те, кто не насобирает нужный стаж, смогут оформить пенсию позже: в 63 или даже в 65 лет. Например, если имеете 23 года стажа, пенсию назначат в 63, а если 15 лет – в 65 лет.

Что будет, если в 60 лет нет достаточного стажа?

Пенсия назначается только после обращения в Пенсионный фонд. Если в день достижения 60 лет стаж меньше минимального, придется работать дальше и подать документы позже. Выплаты начинают начислять не со дня рождения, а с момента подачи заявки.

Сейчас средний страховой стаж украинцев около 33 лет, но даже эта цифра не гарантирует, что все успеют выполнить новые условия. По данным 2023 года, более четверти людей, достигших 60 лет, не смогли оформить пенсию из-за нехватки стажа.